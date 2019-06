Venerato a CN24: "Manolas è del Napoli! Accordo in tarda notte con la Roma, lunedì possibili visite mediche a Villa Stuart"

Calciomercato Napoli, l'esperto di Rai Sport Ciro Venerato svela a CN24 tutti i dettagli del passaggio di Kostas Manolas

"Definito in tarda notte accordo tra l'As Roma e la Ssc Napoli per la doppia operazione Manolas-Diawara. Il Napoli verserà in totale queste cifre: 13 milioni più 2 di bonus alla Roma e l'intero cartellino di Amadou Diawara, valutato a bilancio 23 milioni. Cifre confermate da fonti autorevoli. Manolas firmerà a breve un contratto di 5 anni con gli azzurri a 3.5 mln di euro piu 500.000 di bonus a stagione. Altri 2 milioni li incasserà dalla Roma come previsto dalla sua clausola. Il greco potrebbe sottoporsi alle visite mediche lunedì mattina a Villa Stuart. È atteso a Dimaro verso il 12 di luglio. Non prima. Diawara si è legato alla Roma per 5 stagioni. 2.5 milioni di euro compresi di bonus garantiti al neo giallorosso. Tutto risolto dopo 3 giorni febbrili. Manolas è un tesserato partenopeo

Il presidente del Pannaxiakos non nasconde la sua felicità per l’imminente trasferimento del greco in azzurro: “Qui è l’idolo dei bambini - racconta Mixalis Aggelis ai microfoni di CalcioNapoli24.it - e da oggi in poi tutti tiferanno per il Napoli e non più per la Roma. Ora sta vivendo qui l’attesa del trasferimento, continua ad allenarsi duramente. E penso proprio che fonderemo un Napoli fan club qui, perché in tanti tifano per la squadra azzurra. È un onore che Kostas sia uno dei membri del nostro club”