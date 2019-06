Venerato a CN24: "Ore decisive per Manolas al Napoli, la Roma accetta 14 mln più Diawara. Entro venerdì l'ufficialità, poi le visite mediche"

Ultimissime calciomercato Napoli - Manolas Napoli e Diawara alla Roma! Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta a Calcio Napoli 24 sulla trattativa Manolas Napoli e Diawara Roma delle ultime ore. Fumata bianca in arrivo e ufficialità nelle prossime ore.

Calciomercato Napoli - "Ore decisive per il doppio annuncio. Manolas a Napoli. Diawara alla As Roma calcio. Accordo su cifra. 14 milioni più Diawara valutato 18 milioni più due di bonus. Ora va sistemata la parte tecnica".

Roma calcio News - "Pallotta gradirebbe incassare 34 milioni di euro entro il 30 giugno. Versando i 20 milioni a luglio in modo da chiudere in pareggio la prima semestrale del 2019. Il Napoli spera di annunciare Manolas entro venerdi in modo da fissare le visite mediche a Villa Stuart ad inizio settimana. Manolas firmerà un contratto di 3.5 annui più bonus per 5 stagioni".