Sky ribadisce: "Anche Manolas a Montecarlo per limare i dettagli del suo passaggio al Napoli"

Calciomercato Napoli - Su Calcio Napoli 24 le ultime notizie che riguardano Manolas al Napoli dall'As Roma calcio. Anche il difensore greco Kostas Manolas dei giallorossi era presente all'incontro tra Cristiano Giuntoli e Mino Raiola, agente di Manolas. Diawara alla Roma con la valutazione di 21 milioni.

Calcio Napoli mercato - Manolas sblocca di persona la trattativa!

Mercato Roma - Anche Kostas Manolas presente oggi a Montecarlo negli incontri tra il suo agente e Cristiano Giuntoli. "Tutto sbloccato dopo una giornata di tira e molla per alcune problematiche risolte, adesso le firme", scrive l'esperto di mercato Di Marzio.

