Mannini torna in campo a 38 anni: trova squadra in Inghilterra mentre era a passeggio col cane

Calciomercato - Daniele Mannini torna a giocare a calcio a 38 anni e lo fa in Inghilterra in un modo incredibile. Il calciatore ex Napoli era fuori col cane a passeggio e ha conosciuto per caso Mark Smith, presidente del Beverley Town, club di 10ª divisione.

"Ero fuori anche io con il mio cane e ci siamo conosciuti - ha raccontato Smith alla Bbc -. Gli è capitato di dire che in passato ha giocato un po' a calcio, gli ho detto che ero il presidente del Beverley Town e che avrebbe dovuto dedicarsi all'allenamento pre-campionato. Non sapevo che avesse alle spalle quasi 200 presenze in Serie A!".

Dopo aver lasciato il calcio (a Pontedera in Serie C l'ultima esperienza), nel gennaio 2020 Mannini si è trasferito nell'East Yorkshire per lavorare come responsabile vendite di una impresa di prodotti alimentari e ora andrà a rafforzare la squadra di un incredulo Dave Ricardo: "Non capita spesso di avere qualcuno che ha giocato ad alti livelli come Dani - sottolinea sempre alla Bbc l'allenatore -. Può essere una vera ispirazione per tutti coloro che sono coinvolti nel club".