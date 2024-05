L'agente di Meret piomba a Castel Volturno, ecco com'è andata col ds Manna

Calciomercato SSC Napoli - Ieri Giovanni Manna ha varcato per la prima volta i cancelli di Castel Volturno, ad accoglierlo l’a.d. del Napoli Chiavelli, uomo di fiducia di Aurelio De Laurentiis. I due hanno avuto un lungo confronto in sede, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Manna incontra l'agente di Meret

Dopo il confronto con Andrea Chiavelli, Giovanni Manna ha ricevuto Federico Pastorello, agente di Alex Meret. Come scrive il quotidiano, una decisione definitiva sul futuro del portiere, che ha un altro anno di contratto, non è stata ancora presa.