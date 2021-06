Mandava-Napoli, c'è il sì del calciatore al trasferimento: il Lille ha fissato il prezzo [ESCLUSIVA]

CALCIOMERCATO NAPOLI - Ci sono nuovi aggiornamenti sulla pista che lega il terzino sinistro mozambicano del Lille Reinildo Mandava ed il Napoli. Secondo le informazioni in possesso della nostra redazione, i colloqui tra il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli ed il Lille sono costanti. Il club francese, fresco campione di Francia, valuta il cartellino di Mandava poco più di 6 milioni di euro, avendo il calciatore 27enne solo un altro anno di contratto. Da parte sua, il terzino ha dato il suo sì al trasferimento in maglia azzurra, ma bisognerà trovare l'accordo tra i due club per chiudere definitivamente il trasferimento.

