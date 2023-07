Mandarini: "Osimhen? Nel momento in cui rinnova, lo fa per restare anche se Mbappé andasse via dal PSG"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Osimhen? Nel momento in cui rinnova, lo fa per restare anche se Mbappé andasse via ed il Paris Saint-Germain avesse bisogno di un attaccante centrale. È una situazione diversa: il Napoli ne fa una valutazione molto importante ed alta, da Germania e Francia si parla di 170-180 milioni di euro. Il calciatore poi ha le sue valutazioni: se il mio prezzo è così alto, il mio ingaggio deve alzarsi di conseguenza. È un gioco di proporzioni, si lavora in questo senso. La cosa che mi fa piacere sono le mosse del calciatore: vedere Osimhen con la maglia del Napoli di Maradona certifica una buona base di partenza”