Cammaroto: "Raiola propone Malen e Boadu per l'attacco del Napoli, relazioni positive degli scout azzurri"

Emanuele Cammaroto, operatore di mercato, scrive così su NapoliMagazine in merito al calciomercato SSC Napoli:

"Nuovi possibili affari in vista sull'asse Raiola-Napoli. In uscita da Castel Volturno c'è notoriamente Lozano ma in entrata il potente agente ha offerto diversi calciatori e tra questi tre di nazionalità olandese. Alla partenza di Lozano potrebbe, insomma, fare seguito almeno un acquisto della stessa scuderia. Il primo nome uscito proprio in queste ore è Donyell Malen, punta del Psv. Raola lo aveva proposto già nei mesi scorsi. Al momento è una pista fredda, le caratteristiche tecniche non sembrano sposarsi con le idee tattiche di Gattuso. Il Psv chiede 40 milioni ed è una cifra sulla quale i partenopei, comprensibilmente, frenano anche memori dell'operazione Lozano sin qui non fortunato, Il Napoli ha memorizzato, valuta e non chiude le porte ma ad oggi, soprattutto dopo il rinnovo di Mertens, Malen non è considerato un obiettivo. Altro nome finito nei discorsi è il 19enne Myron Boadu dell'Az Alkmaar, anche lui assistito da Raiola. E' una punta centrale già nel giro della Nazionale, gli scout del Napoli lo hanno seguito e le relazioni sono positive. Il profilo è certamente interessante ma l'idea è quella di un prospetto che potrebbe anche avere bisogno di un'altra stagione per essere pronto ad alti livelli. Anche qui vale il discorso di prima: gli obiettivi prioritari in casa Napoli per l'attacco ad oggi sono altri".