Malcuit, l'agente: "Kevin non ha mai pensato di andar via. Fidanzata? C'è sempre qualche imbecille... Pépé non vale 80 milioni"

Bruno Satin, agente di Malcuit, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Pépé al Napoli? Non ho nessuna informazione. E' reduce da una grande stagione, è perfetto per il gioco del Lille. 80 milioni non li spenderei per lui, credo che costi meno, intorno ai 60-65 milioni. Per Kein sarà più faciel quest'anno perché è di casa a Napoli, è la stagione della conferma. Adesso vediamo. Voci sul suo addio? Non è mai stata una opzione, non ho saputo nulla né dal club né dal calciatore in tal senso. Lì sta bene. Ha fatto un po' di rumore la vicenda della fidanzata di Malcuit. C'è sempre qualche imbecille in giro. La fidanzata l'ha presa male, è logico, ma i social a volte fanno dei danni. Icardi, James o Pépé? Icardi non mi dispiace, è un killer ed è quello che è sempre mancato in questo Napoli".