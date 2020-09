Calciomercato Napoli - C'è anche Kevin Malcuit in lista di sbarco in casa partenopea. Ne parla La Repubblica oggi in edicola:

Al momento è un esubero e con il rinnovo del contratto di Hysaj per il difensore francese (reduce da un grave infortunio al ginocchio) gli spazi nel Napoli si annunciano molto esigui. Ma cederlo comporterebbe per il club una minusvalenza. Mandarlo via in prestito sarebbe forse la soluzione ideale per la società e il giocatore.