Caso Maksimovic? CorSport: rapporto incrinato con Gattuso ed il Napoli, spunta un'idea nuova per gli azzurri

Ultime notizie Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla difesa del Napoli, provando a fare il punto della situazione:

"Il Napoli ha un bel po’ di centrali (Manolas, Rrahmani, Luperto), un giocatore in uscita (Koulibaly) e un altro sul quale deve decidere (Maksimovic va in scadenza tra un anno, ha offerte ma anche la percezione che il suo rapporto con Gattuso e il club si sia incrinato, non irrimediabilmente).

La difesa è in fase di elaborazione, ma c’è un’idea nuova: quella di «far studiare» anche Di Lorenzo per un ruolo nel quale si è già esibito, suscitando ammirazione nel tecnico".