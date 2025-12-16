"Liberate Kobbie Mainoo", incredibile protesta a Old Trafford del fratello dell'obiettivo del Napoli! | FOTO

Jordan Kwadwo Osei Mainoo-Hames, per la maggior parte degli inglesi è stato un semplice partecipante della quinta serie di 'Love Island' ma per i tifosi dei Red Devils è il fratello della stellina del Manchester United nonchè obiettivo del calciomercato Napoli sessione di gennaio.

Mainoo Napoli, incredibile protesta del fratello

E ieri sera durante monday night di Premier League si è esposto in maniera eclatante sulle gradinate contro la dirigenza del fratellino minore indossando una t-shirt che in pochissimo tempo ha fatto il giro del web: "Liberate Kobbie Mainoo", c'era scritto a caratteri cubitali. Per la cronaca Kobbie è entrato in campo nella ripresa al minuto 61 sostituendo Casemiro e partecipando al rocambolesco 4-4 contro il Bournemouth.

Free Kobbie Mainoo

Mainoo si sente escluso da Amorim, ha giocato pochissimo quest'anno e a gennaio vuole andarsene in prestito in un'altra squadra per ritrovare continuità: l'ha scritto a chiare lettere il Daily Telegraph che conferma così la disponibilità del calciatore a partire, anche con la formula del prestito: "Il Napoli è in pole position in una lista di oltre dodici squadre desiderose di ingaggiare Mainoo, tra cui molti club di Premier League". Il quotidiano inglese però ha fatto una scoperta interessante che chiarisce la natura dei problemi che stanno frenando l'operazione tra il Napoli e Mainoo. Telegraph racconta in esclusiva di aver appreso che figure interne al Manchester United sarebbero molto preoccupate per la situazione di Mainoo e per le possibili conseguenze di una sua cessione a gennaio.