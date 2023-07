Lungo colloquio tra Pompilio e il DS Meluso a Dimaro: novità di mercato in arrivo? | FOTO CN24

Calciomercato SSC Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi stiamo raccontando il quinto allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Rudi Garcia. E al termine della seduta pomeridiana, c'è stato un lungo colloquio tra il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso e Giuseppe Pompilio, fino all'anno scorso braccio destro di Giuntoli, sul terreno di gioco di Carciato. Il dirigente dell'area mercato s'è visto oggi per la prima volta sul terreno di gioco della Ski.it Arena. E chissà che non si stia accelerando sul mercato.

In allegato la fotogallery di Ciro De Luca per CalcioNapoli24: