Gazzetta - Con Lukaku addio a Milik e forse Insigne! Il polacco ha chiesto 4,5mln di ingaggio, zero agevolazioni a bilancio

Ultimissime calcio Napoli - Il Napoli è interessato a Romelu Lukaku, attaccante belga del Manchester United? Certamente qualcuno dovrebbe fargli spazio, come racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Ma chi?

"L’eventuale arrivo del belga comporterebbe la cessione di Milik che è in procinto di firmare il prolungamento del contratto in scadenza nel 2021. Il centravanti polacco ha chiesto un aumento di stipendio pari a 4,5 milioni a stagione e lavorando già in Italia da tre anni, ormai, il club non potrà usufruire delle agevolazioni previste dal Decreto Crescita. Dunque, il conto è presto fatto, Milik costerà 9 milioni di euro lordi, a stagione, per i prossimi 3 anni, per un totale di 27 milioni di euro, mentre Lukaku per lo stesso periodo, ne costerebbe appena 6 in più. Insomma, un’operazione che potrebbe sconvolgerebbe anche le strategie tecniche del club, perché sul mercato potrebbe finirci anche Lorenzo Insigne, il cui feeling con l’allenatore non è dei migliori".