Lukaku-Napoli, Gazzetta: "Contatto con il Manchester United! Investimento mai preventivato nei 15 anni di gestione di De Laurentiis", i dettagli

Ultimissime calcio Napoli - Lukaku-Napoli, il club di Aurelio De Laurentiis ha fatto pervenire al Manchester United la disponibilità a trattare l’acquisto di Romelu Lukaku, 26 anni, punto di riferimento offensivo dei Red Devils e della nazionale belga. Lo annuncia l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che riporta inoltre alcuni dettagli sull'eventuale trattativa.

"Un’operazione da 70 milioni di euro, un investimento mai preventivato nei 15 anni di gestione di Aurelio De Laurentiis. Dunque, il Napoli entrerà in concorrenza con l’Inter che sul centravanti dello United vorrebbe puntare per compensare l’eventuale partenza di Mauro Icardi. Il presidente si sarebbe deciso a cambiare strategia, a venire incontro alle esigenze di Carlo Ancelotti che ha chiesto garanzie precise sulle operazioni da chiudere per rendere più competitivo l’attuale organico.

A Lukaku dovrà essere garantito uno stipendio di 10 milioni netti che, calcolando la tassazione del 10 per cento, equivarrebbe a 11 milioni lordi. Il problema potrebbe essere rappresentato dai diritti d’immagine. Quelli di Lukaku sono gestiti dalla Rocnation, una casa discografica americana, che ha sotto contratto diversi artisti e personaggi dello sport e, difficilmente, potranno essere ceduti senza un notevole costo".