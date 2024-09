Lukaku-Napoli, Il Mattino: ha detto 'no' alla 9, si è ridotto lo stipendio e ha rifiutato l'Aston Villa

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino racconta alcuni retroscena su Lukaku:

"C'è un gigante gentile che parla otto lingue, segna e subito dopo, guarda caso, posta la stessa foto del suo allenatore, Antonio Conte che si è messo lì, sulla riva del fiume, ad aspettarlo con pazienza e devozione. Dà la sensazione, Romelu Lukaku, che non voglia essere ringraziato ma che sia lui a voler dire grazie. Per essere qui, con questa maglia azzurra, ha detto no all'Aston Villa, si è allenato per due mesi in totale solitudine tra il Belgio e i campi di Cobham, il centro sportivo del Chelsea. E si è ridotto lo stipendio. E soprattutto ha aspettato, fidandosi. Ha segnato il gol dell'1-1 e ha guidato la rimonta. Pochi minuti per far dimenticare Osimhen, come se fosse una cosa banale. Ma il pubblico del Maradona ha dato la sensazione che non aspettasse altro di avere un nuovo idolo. Numero 11, perché nella vita ci vuole "rispetto". E se Victor resta a Napoli, anche se fuori rosa, la 9 resta ancora la sua. Non può prenderla, il belga, ha detto di no anche se il club ha insistito".