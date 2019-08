Sky - Lukaku all'Inter per 78 milioni! Domani le visite, si sblocca l'affare Icardi per Juve e Napoli

Calciomercato Napoli- Si sblocca l'affare Mauro Icardi. L'attaccante argentino è sempre più lontano da Milano, accordo raggiunto tra Inter e Manchester United per Romelu Lukaku, affare da circa 80 milioni e ingaggio di 9 milioni a stagione al calciatore. Su Icardi restano forte Juventus e Napoli.

Icardi

Lukaku-Inter, affare chiuso! Icardi tra Juve e Napoli

L'Inter e il Manchester United hanno trovato l'accordo verbale sulla base di 65 milioni di euro più 13 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita per Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da Sky Sport, adesso si attende lo scambio della documentazione contrattuale con le relative firme per sancire la buona riuscita dell'affare. L'attaccante belga è atteso già nelle prossime ore in Italia per svolgere le visite mediche nella giornata di domani. Intanto può sbloccarsi da un momento all'altro l'affare Mauro Icardi, con l'acquisto di Lukaku, infatti, l'argentino lascerà l'Inter come dichiarato da mesi dalla stessa dirigenza nerazzurra. Juventus e Napoli su Icardi.