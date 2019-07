Lukaku alla Juve determinante per Icardi-Napoli, Il Mattino: "Manca l'accordo con l'argentino, affare da 60 mln"

Calcio mercato Napoli le ultimissime - L'edizione de Il Mattino oggi in edicola a firma Bruno Majorano-Marco Giordano offre un'ampia panoramica su tutte le trattative in entrata e uscita del club partenopeo. Tiene banco ovviamente l'affare Mauro Icardi

L’Inter chiede circa 60 milioni, cifra assolutamente alla portata del Napoli che infatti già sogna il colpo grosso. Uno come Icardi, infatti, non solo rappresenterebbe una garanzia per il presente, ma a lungo termine è un assegno in bianco da poter rivendere in futuro pensando anche a una ricca plusvalenza. Quel che manca, però, è l’accordo con il giocatore che in cuor suo spera ancora in un abboccamento da parte della Juventus. In tal senso può giocare un ruolo importante l’operazione Lukaku. La Juventus ci sta provando seriamente (inserendo anche Dybala nella trattativa con lo United) e se la cosa dovesse concludersi vorrebbe dire brusco risveglio dai sogni per Icardi, visto che i bianconeri avrebbero già trovato l’attaccante che cercano. Difficile che le cose si sblocchino a stretto giro, e quindi toccherà aspettare (più o meno intorno a Ferragosto) per assestare l’affondo decisivo con il giocatore da parte del Napoli, che pazientemente aspetta.