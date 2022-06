Da Roma - Accostato al Napoli, Sarri dà il via libera alla cessione di Luis Alberto: la Lazio rifiuta 16 milioni dal Siviglia

Calciomercato Napoli. Luis Alberto è uno dei giocatori accostati al Napoli nelle ultime settimane. Il centrocampista della Lazio è in uscita dai capitolini ed è seguito da diverse squadre.

Luis Alberto-Napoli, le ultime

La Lazio ha respinto un'offensiva da 16 milioni del Siviglia per Luis Alberto. A rivelarlo è Il Messaggero, che sottolinea come gli andalusi fossero tornati in gran segreto alla carica per il centrocampista spagnolo, forti della sua volontà di tornare a casa. Sarri - si legge - dà il via libera, ma Lotito pretende una cifra ben più alta.