Luis Alberto-Napoli, Repubblica conferma: si lavora ad uno scambio con la Lazio

Ultimissime calciomercato Napoli. Sogno Luis Alberto per gli azzurri. La notizia circola da diverse ore, con Giuntoli ed il club azzurri interessati al fantasista spagnolo della Lazio che a fine stagione potrebbe cambiare aria.

Luis Alberto Napoli

Calciomercato Napoli, idea Luis Alberto

Ad oggi il rapporto tra Luis Alberto e Sarri non è mai decollato, per questo motivo il presidente Lotito sta riflettendo su un possibile sacrificio in estate. Della notizia, confermando le indiscrezioni, ne ha parlato anche l'edizione odierna di Repubblica che ha svelato il primo tentativo del club di De Laurentiis: nella trattativa, infatti, i partenopei sarebbero pronto ad inserire il cartellino di Andrea Petagna, chiuso a Napoli ed ideale vice-Immobile.

Luis Alberto-Napoli, costi

Il 29enne iberico ha il contratto in scadenza nel 2025, ed una valutazione che si aggira in torno ai 30 milioni di euro. Per questo motivo il Napoli starebbe pensando all'inserimento di una contropartita, così da abbassare il costo del cartellino: l'ingaggio, invece, è di 2,5 milioni a stagione quindi in linea con i parametri imposti da De Laurentiis nel nuovo buisness plan. Il tutto senza dimenticare che lo stesso Luis Alberto è assistito dall'agenzia You First, ovvero la stessa che cura gli interessi di Fabian Ruiz (che potrebbe dire addio in estate).