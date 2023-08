Lozano-PSV, in Olanda sicuri: la volontà del giocatore farà la differenza, ecco quanto guadagnerà

Calciomercato Napoli - Da una parte è arrivato Jesper Lindstrom per il quale si attende ormai solo l’annuncio ufficiale, dall’altra Hirving Lozano va dritto verso i saluti per completare la staffetta in casa Napoli.

Mercato Napoli, vicina la cessione di Lozano

Secondo quanto infatti riportano i colleghi di Vi.nl, si è vicini all’intesa che porterà il messicano in Olanda. Il PSV ha avanzato un’offerta da 12 milioni di euro, il club ne chiede 15, ma la volontà del calciatore sembra poter fare la differenza. In biancorosso non guadagnerebbe la stessa cifra partenopea ma avrebbe comunque un ingaggio 3 milioni per più anni.