Lozano-PSV, da Eindhoven: aumentata l'offerta, fumata bianca vicina! Voce sulle visite mediche

Calciomercato Napoli ultimissime oggi. Secondo quanto riferisce l'autorevole quotidiano olandese, Eindhoven Dagblad, il PSV è sempre più vicino alla conclusione della trattativa per il riacquisto di Hirving Lozano dalla SSC Napoli

Lozano Napoli

Lozano-Psv, fumata bianca vicina: annuncio da Eindhoven

Secondo i colleghi tulipani ormai è evidente che tra le parti possa essere raggiunto un accordo personale. Eindhoven Dagblad si sbilancia anche sulle visitei mediche sostenendo che il messicano si sottoporrà già in settimana ai controlli di rito. Napoli e PSV si stanno avvicinando per il compenso, che dovrebbe aggirarsi sui 13-14 milioni di euro, una cifra superiore rispetto alla prima offerta di 10 mln presentata nelle ultime 48 ore. Il club azzurro conta di avere 15 mln di parte fissa più bonus facilmente raggiungibili per arrivare ad almeno 20 milioni.

Il PSV dovrebbe ricavare questo tesoretto o dalla cessione di Sangarè al Nottingham Forest oppure di Bakayoko al Brentford