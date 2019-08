Lozano-Napoli, Venerato a CN24: "Il giocatore ha scelto gli azzurri, c'è l'intesa con il PSV. Pochissimi dettagli da limare ma non ci saranno sorprese!"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calcionapoli24. Ecco quanto affermato ai nostri microfoni:

"Lozano-Napoli meta vicina ma traguardo non ancora raggiunto. Vanno limati dettagli legati ai diritti di immagine, in modo particolare quelli firmati in Messico. Questo filtra dalle stanze della suite dell'hotel Vesuvio. Pochi giorni ancora ma Lozano ha scelto Napoli e non ci saranno colpi di scena. Col PSV si ragiona sulle rate. Potrebbero essere 3 e non 4. Valutazione pari alla clausola rescissoria. La cifra esatta legata alla fascia Champions che sarà attribuita al Napoli nei prossimi sorteggi.

Ballano un paio di milioni. Tra 42 e 44. Nulla di serio. Il Napoli ha già ok degli olandesi vanno solo preparate le garanzie bancarie da girare al PSV. Al giocatore 4.5 netti per 5 anni. Piu bonus importanti legati anche ai suoi sponsor girati al club azzurro. Definita anche la commissione destinata a Mino Raiola che si avvicinerà ai 5 milioni, comprensivi di percentuale su cartellino e stipendio. Su infortunio subito attesa per esami strumentali da girare anche al Napoli ma filtra ottimismo fin da ieri sera. Nulla di serio. Lozano napoli ci siamo. Ma ci vorranno ancora pochi giorni per mettere nero su bianco".