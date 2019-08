Lozano-Napoli, Tmw: rilancio sull'ingaggio, gli azzurri stanno superando gli ultimi ostacoli

Ultimissime mercato Napoli - La pista più calda per gli azzurri in questo esatto momento è senza ombra di dubbio quella di Hirving Lozano. Attualmente, infatti, è in corso un incontro tra la dirigenza azzurra e Mino Raiola, agente del ragazzo, per definire gli ultimi dettagli. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, a tal proposito il Napoli avrebbe rilanciato sull'ingaggio spingendosi ad offrire quattro milioni netti più bonus avvicinandosi molto a superare gli ultimi ostacoli rimasti.

Lozano Napoli

Pronto a chiudere, dunque, il club partenopeo, che ha sciolto le ultimissime riserve e verserà verosimilmente nelle casse del PSV Eindhoven una cifra che si aggira intorno ai 45 milioni di euro. Insomma, si tratta di una strada che sta diventando sempre più interessante, con l'attaccante messicano ex Pachuca che si candida in maniera importante per diventare il quarto colpo di questa sessione estiva di calciomercato per il Napoli. Si attendono sviluppi già nelle prossime ore.