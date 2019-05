Il Mattino - Lozano-Napoli, la trattativa entra nel vivo: accelerata di Raiola, si lavora per uno sconto dal PSV

Ultimissime calcio Napoli - Lozano resta una pista viva. Il futuro di Insigne resta un rebus da risolvere, per ora non c'è nessuna offerta 'irrinunciabile'. Inoltre il suo agente lavora sulla pista Lozano, Raiola continua ad avere contatti con il PSV per portarlo al Napoli. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

"Raiola ha spiegato a Lorenzo che non ha mercato in questo momento. Ma questo non significa che Insigne resterà al cento per cento, perché in ogni caso resta in piedi quella promessa di addio in caso di super offerta. Che difficilmente arriverà. A questo punto bisogna capire chi, nella testa di Ancelotti, dovrà far spazio a Lozano: non è che l'affare sia fatto, ma l'accelerata data da Raiola che da venerdì è in pressing sul Psv lascia intendere che la questione sta entrando seriamente nel vivo. Lozano costa 40 milioni di euro ma Raiola lavora per ottenere uno sconto".