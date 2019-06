Dall'Olanda - Lozano-Napoli, speculazioni dall'Italia: nessuna offerta al PSV. De Laurentiis ha parlato solo con Raiola

Calciomercato Napoli - La trattativa tra Hirving Lozano ed il Napoli prosegue, ma arrivano novità dall'Olanda. Secondo quanto riferisce il portale ED, molto vicino alle vicende di Eindhoven, al momento non ci sarebbe stata nessuna proposta o contatto tra il Napoli ed il PSV. Anzi, club olandese è ancora in attesa dell'offerta ufficiale dell'SSC Napoli per Hirving Lozano. In Italia ci sono state forti speculazioni, riferiscono dall'Olanda, sul trasferimento del messicano in serie A.

Lozano-Napoli, nessuna offerta al PSV

La dirigenza del Napoli ha riferito al suo agente Mino Raiola. Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe dichiarato di voler mettere da parte cinquanta milioni di euro per l'acquisto dell'attaccante, ma il PSV non ha nulla sulla carta. Il patron azzurro sarebbe intenzionato a sborsare 40 milioni più 10 di bonus.

Il PSV, inoltre, ha acquistato Lozano nel 2017 dal Pachuca che detiene ancora una parte parte del profitto su una futura rivendita.