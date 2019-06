Lozano-Napoli, Il Mattino - Accordo totale con il giocatore che vuole l'azzurro, si prova a chiudere a 40 milioni con il PSV

Ultimissime calcio Napoli - Hirving Lozano per il Napoli. Crescono le possibilità di acquisto del calciatore messicano in forza al Psv in vista della prossima sessione di calciomercato per la SSC Napoli. Aggiornamenti importanti riportati da Il Mattino.

Calciomercato Napoli - Lozano in arrivo?

Manca l'ultimo check con il Real, così come manca l'ultimo check con il PSV. Perché quella di Hirving Lozano è operazione distinta e non alternativa da quella di James, nonostante le frasi di Aurelio De Laurentiis tese a creare una strategia per calmierare le pretese olandesi. L'accordo con Mino Raiola è definito da diversi giorni, sulla base di 4 milioni di parte fissa: il Napoli ha dato mandato all'agente di contrattare con il club di Eindhoven un prezzo più ragionevole rispetto ai 50 milioni richiesti. Il Napoli prova a chiudere a 40 milioni, difficilmente gli olandesi, considerate le richieste per l'attaccante, scenderanno sotto la soglia dei 45 milioni. Il messicano, anche dopo i contatti tra la sua famiglia e Carlo Ancelotti, è intenzionato a mettere il Napoli in apice alle sue preferenze.