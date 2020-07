Lozano-Napoli, possibile dietrofront del club! Ora può restare in caso di finale positivo

Calciomercato Napoli - Hirving Lozano, ora potrebbero cambiare clamorosamente gli scenari. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, i recenti segnali di incoraggiamento del messicano potrebbero spingere il club a non optare più per la cessione. Questa sembrava certa e scontata fino a qualche settimana fa, ma ora non è da escludere un sorprendente dietrofront:

Mercato Napoli, Lozano ora può restare