Lozano-Napoli, Gazzetta: rapporti tra gli azzurri e Raiola sono incrinati dopo gli alterchi dell'affare Manolas

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sui rapporti tra Raiola ed il napoli per Lozano: "Dopo un mese di silenzio, nel borsino quotidiano, è ricomparso anche Hirving Lozano le cui quotazioni sono nuovamente in rialzo. Il nazionale messicano è stato abbastanza chiaro col Psv: senza la Champions League vuole andare via e Napoli sarebbe una destinazione a lui gradita. Per mesi è stato in testa alla lista dei giocatori da acquistare, stilata da Carlo Ancelotti. Ma la trattativa s’è presentata più complicata di quanto ci si aspettasse e, attualmente, lo è ancora di più, perché i rapporti tra Mino Raiola, il manager del giocatore, e il Napoli si sono incrinati bruscamente dopo gli alterchi che ci sono stati tra le parti in occasione dell’operazione Manolas"