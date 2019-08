Lozano-Napoli, Cronache: messicano scaricato dal PSV, c'è l'accordo sul contratto ma Raiola chiede commissioni

Hirving Lozano resta, insieme a James Rodriguez, l’obiettivo principale del mercato del Napoli. L'edizione odierna di Cronache di Napoli analizza le parole del tecnico Van Bommel (“Ho scelto altri giocatori perché con loro avevo migliori possibilità di vincere la partita. Non sto dicendo che Lozano non sia bravo, ma che preferivo avere altri calciatori in campo. Hirving già ceduto? No, semplicemente non avevo bisogno di lui”):

"La realtà, però, è che Lozano è stato ‘scaricato’ e ora aspetta solo che il Napoli affondi il colpo. Col giocatore, l’accordo c’è già un quinquennale di 2.8 milioni di euro, ma resta da trovare l’intesa sui diritti d’immagine, oltre a quella col PSV, che chiede 42 milioni. Ma la sfida più difficile è quella con Mino Raiola, l’agente del giocatore, che chiede delle commissioni che De Laurentiis, come già accaduto per Pèpè, non vorrebbe sborsare"