Lozano-Napoli, CdM - Battute finali, attende il via libera! Poi volo in Italia, visite e firma: la situazione

Calciomercato Napoli - Siamo ormai ad un passo dall'approdo in azzurro di Hirving Lozano, El Chucky del PSV che può diventare il primo rinforzo in attacco del mercato estivo. Le ultime sull'approdo in città del messicano le svela l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Lozano ormai guarda Napoli, come dimostrano i “likes” della moglie e l’evoluzione di una trattativa ormai alle battute finali. Domani il Psv Eindhoven gioca in trasferta contro l’Heracles, Lozano non dovrebbe esserci, pensa già al Napoli e attende solo il via libera per viaggiare verso l’Italia e procedere alle visite mediche e alle firme".