Lozano-Napoli, si sblocca l'affare? Il Psv ha preso Bruma come sostituto, secondo acquisto più caro della storia del club

Calciomercato Napoli, possibili risvolti per l'affare Hirving Lozano. Il Psv ha ingaggiato già il sostituto. Si tratta del 24enne jolly offensivo portoghese Armindo Tué Na Bangna, meglio conosciuto come Bruma. Predisposte oggi le visite mediche, domani la presentazione ai tifosi di Eindhoven vogliono presentarlo domani. Bruma arriva al PSV per 12 milioni di euro e alcuni modesti bonus a favore del RB Leipzig. Tra l'altro il club olande ha battuto in volata l'FC Porto questa settimana

Bruma sbarca in Olanda per le visite mediche col Psvloza

Napoli calciomercato le ultimissime su Lozano

Sarà il secondo trasferimento in entrata più costoso di sempre per il PSV, che ha pagato solo di più per un giocatore nel 2000. All'epoca, Mateja Kezman arrivò allo stadio Philips per 14 milioni di euro.