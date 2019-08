Lozano-Napoli, Auriemma su Ts: "E' sempre più vicino! Parte dalla famiglia in arrivo dal Messico, lo accompagnerà in città"

Napoli calciomercato le ultimissime su Hirving Lozano dall'edizione odierna di TuttoSport a firma di Raffaele Auriemma

Intanto Lozano sembra essere sempre più vicino. Standby dopo il primo flirt in primavera, con il Napoli che puntava Pépé e il messicano che sognava il Manchester United. Lozano nel frattempo è giá finito sul presepe. Gli hanno mostrato le foto e ne è stato contento. Parte della famiglia è in arrivo dal Messico per accompagnarlo nei suoi primi giorni azzurri: tutti insieme contano le ore che lo separano dall’essere il primo grande rinforzo dell’attacco del Napoli. Segue con attenzione gli sviluppi della vicenda anche Simone Verdi, che lascerebbe l’azzurro solo in caso di arrivo del ‘Chucky’