Lozano-Napoli, dal Messico: superati i problemi relativi ai diritti d'immagine, accordo totale! L'annuncio può arrivare nei prossimi giorni!

Ultimissime mercato Napoli - Stiamo per entrare nello scatto finale di questa sessione di calciomercato estiva dal momento che manca meno di un mese ormai al gong. Uno degli obiettivi in cima alla lista dei desideri del club azzurro è certamente Hirving Lozano, per il quale negli ultimi giorni gli azzurri avrebbero riallacciato i rapporti con Mino Raiola, il suo agente, dopo alcuni contrasti avuti in seguito all'affare Manolas.

Lozano Napoli

A tal proposito, arrivano delle novità di notevole spessore direttamente da Marca Claro.

Lozano-Napoli, possibile annuncio nei prossimi giorni

Stando a quanto raccolto dall'emittente messicana, infatti, il club azzurro ed il suo entourage avrebbero superato i problemi relativi ai diritti d'immagine, raggiungendo di fatto una intesa totale. Per questo motivo, aggiungono i colleghi, l'annuncio potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Potrebbe essere dunque il messicano il quarto rinforzo regalato dal Napoli a Carlo Ancelotti che ha sempre speso belle parole per l'attaccante messicano.