Ancelotti insiste con ADL: vuole Lozano e James, non si opporrebbe alla cessione di Insigne

Ultime Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna di Cronache di Napoli, gli azzurri avrebbero in mente il doppio colpo Lozano-James:

"Sono loro i due calciatori che possono far fare il salto di qualità al Napoli. Sono soprattutto i due calciatori che Carlo Ancelotti vuole alle proprie dipendenze nella prossima stagione.

Re Carlo insiste con De Laurentiis: vuole i suoi pupilli perché ha già in mente come rendere il Napoli una squadra più forte di quella attuale e come disegnare tatticamente gli azzurri per sfruttare al meglio le qualità tecniche del colombiano e la velocità negli ultimi sedici metri del messicano. Non è un aut aut quello del tecnico perché non è nella sua indole, ma per arrivare alle due stelle è pronto anche a fare qualche concessione, ad avere, ad esempio, una coperta più corta.

Sì, una rosa meno ampia, consentendo così al club di cedere qualche altro giocatore attualmente in rosa per incassare i soldi che servono a convincere Real Madrid e Psv ma anche gli stessi due calciatori ad accettare la destinazione Napoli.

E' noto ormai, che Ancelotti non si opporrebbe alla cessione di Insigne"