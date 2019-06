Lozano e James al Napoli, Gazzetta insiste: in caso di doppio colpo uno tra Insigne e Mertens andrà via! C'è il placet di Ancelotti

Calcio mercato Napoli - L'intenzione di Aurelio De Laurentiis, nonostante le sue dichiarazioni, è quella di regalare a Carlo Ancelotti un doppio colpo in attacco. Uno che regali fantasia ed estro e l'altro che abbia più concretezza e possa trasformare in gol la mole di gioco prodotta: James Rodriguez e Hirving Lozano, secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Napoli: Insigne o Mertens possono dire addio

Il doppio colpo, smentito dal patron, resta un'opzione più che valida. Ma ad una condizione. In caso di arrivo sia di Lozano che di James, uno tra Insigne e Mertens sarebbe costretto ad andare via. Ecco perché, per motivi e valori diversi, Ancelotti darebbe il consenso alla cessione di uno dei due, sia per motivi tecnico-tattici che per questioni economiche.

Una circostanza che la Rosea ha parzialmente ribadito anche nella giornata di ieri. Ma la notizia non è stata accolta con il favore della SSC Napoli che ha diramato una nota in cui la definiva bufala. A tal proposito è arrivata anche la risposta da parte de La Gazzetta dello Sport.