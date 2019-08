Dopo l'eliminazione dalla Champions League ad opera del basilea, il PSV è chiamato a giocarsi le carte per la qualificazione in Europa league contro i norvegesi del Haugesund. Nella squadra in partenza dall'aeroporto di Eindhoven c'è anche Hirving Lozano, obiettivo di mercato del Napoli. Il volto del messicano è apparso sorridente e rilassato.

CLICCA SU PLAY PER VEDERE IL VIDEO