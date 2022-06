Dal Messico - Lozano può lasciare Napoli: in arrivo l'offerta dall'Arsenal

Ultimissime notizie di calciomercato che arrivano dal Messico sul Napoli e il futuro di Hirving Lozano. Il calciatore è pronto a dire addio quest'estate e c'è un club inglese più interessato rispetto a tanti altri.

Calciomercato Napoli - Il Napoli può cedere Lozano che piace all'Arsenal in Premier League. Arrivano conferme direttamente dal Messico riguardo una possibile trattativa tra le parti. Questo quanto riportato dal quotidiano messicano Deportrece:

L’ex PSV non è considerato incedibile dalla società azzurra e di fronte ad un’offerta concreta potrebbe lasciare Napoli e l’Italia. Dal Messico iniziano a circolare le prime indiscrezioni in merito che parlano dell’Arsenal come della squadra maggiormente interessata al Chucky. Lo scrive il portale Deportrece che spiega come i Gunners stiano valutando la possibilità di fare una prima offerta alla società di Aurelio De Laurentiis.