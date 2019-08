Lozano arriva in Italia, in Messico non si parla d'altro: dirette Tv e inviati a Roma [VIDEO]

Hirving Lozano è in Italia. L'attaccante messicano è atterrato circa un'ora fa a Roma e domani svolgerà le visite mediche che ne accerteranno le condizioni dopo il lieve infortunio rimediato al PSV Eindhoven. Lozano sta per firmare un contratto con la SSC Napoli e in Messico non si parla d'altro: per l'occasione a Roma c'erano anche degli inviati americani e addirittura ESPN Mexico ha seguito l'evento con una diretta televisiva. Lozano è il sesto giocatore messicano che arriva in Serie A.

LOZANO ARRIVA IN ITALIA

Nel frattempo Lozano ha ricevuto il primo abbraccio della tifoseria napoletana: a Roma il Club Napoli Ostia rappresentato dal presidente Giacomo Borrelli gli ha regalato una sciarpa e gli ha trasmesso tutto il calore della tifoseria partenopea per il quarto acquisto dell'estate.