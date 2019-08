Lozano al Napoli, Tuttosport: spunta una clausola, quinquennale da 4.5 milioni. Gli azzurri pagheranno il Pachuca

Lozano al Napoli - Hirving Lozano è atterrato ieri pomeriggio a Roma per effettuare le visite mediche a Villa Stuart per iniziare la sua avventura con la maglia del Napoli. Questa mattina i controlli medici e la firma sul contratto poi raggiungerà Castel Volturno. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport.

Prezzo finale dell'operazione, 40 milioni di euro che finiranno nelle casse del club di Eindhoven diluiti in 4 rate da 10 milioni, in più il Napoli parteciperà anche al pagamento della percentuale che spetta al Pachuca, la squadra messicana nella quale si era formato. Lozano ha firmato, non senza borbottii tra De Laurentiis e Raiola, un accordo quinquennale da 4.5 milioni, contratto che sarà dotato anche di una clausola rescissoria da 130 milioni di euro.