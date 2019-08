Lozano al Napoli, contratto di 5 anni: stabiliti i bonus individuali e di squadra, ecco la cifra esatta dell'ingaggio

Calcio mercato Napoli, entra nel vivo la trattativa per l'acquisto dell'ala messicana del Psv, Hirving Lozano. L'edizione odierna de Il Mattino a firma Marco Giordano ricostruisce la giornata chiave di ieri, in cui pare siano stati trovati accordi di massima tra tutte le parti

Con Mino Raiola è stato presente agli incontri anche l’avvocato Vittorio Rigo, legale che da sempre affianca l’agente negli aspetti tecnici. Accanto a De Laurentiis, invece, il figlio Edo, il ds Giuntoli e l’uomo dei conti, Andrea Chiavelli. Una riunione operativa che si è chiusa tra sorrisi, il rinvio di qualche dettaglio da limare ed un accordo che condurrà Hirving Lozano ad essere un giocatore del Napoli.Si è discusso anche della questione legata ai diritti d’immagine: anche in questo caso, con la presenza tecnica dell’avvocato Rigo e di Andrea Chiavelli si sono poste le basi di un accordo che dovrebbe esser ratificato in settimana. Lo stipendio di Lozano sarà intorno ai 4.5 milioni a stagione: stabiliti i bonus, sia singoli sia di squadra. Al termine dell’incontro, le facce distese dei protagonisti hanno immediatamente fatto percepire che l’accordo anche sulla gestione dei diritti d’immagine sia a un passo. Anche in questo caso, mancano solo dettagli tecnici, aspetti formali e qualche cavillo legato anche alle commissioni da rendere a Mino Raiola.