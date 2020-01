Gazzetta - Ultimatum di Giuntoli al Celta per Lobotka: se entro sabato non si chiude salterà definitivamente la trattativa. Già bloccato un altro nome

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di un ultimatum che il Napoli avrebbe dato al Celta per Stanislav Lobotka. La trattativa nelle ultime ore ha subito dei forti rallentamenti e potrebbe addirittura anche saltare.

"Non è casuale se Cristiano Giuntoli è sulle tracce di Stanislav Lobotka da oltre un mese. Ieri sera, il diesse napoletano ha dato un ultimatum al Celta Vigo: o si chiude entro sabato o l’operazione salta. La questione, ormai, va avanti da diverso tempo e nonostante i continui contatti tra le parti non si riesce a trovare la soluzione. Da una parte c’è l’offerta napoletana di 20 milioni di euro; dall’altra, la richiesta dei galiziani che ne vorrebbero due in più. Gli stessi dirigenti che hanno avvertito Giuntoli che il centrocampista slovacco non verrà ceduto se prima non troveranno il sostituto. Da qui l’ultimatum del dirigente napoletano. Le prossime ore dovrebbero servire per arrivare all’accordo. In ogni modo Giuntoli sta trattando anche Diego Demme, regista del Lipsia. Il diesse napoletano ha già avuto contatti con l’entourage del giocatore e con il club tedesco al quale ha offerto gli stessi 20 milioni che sono stati stanziati per Lobtka. Demme ha il papà che è napoletano e lo stesso giocatore ha dichiarato nel corso di un’intervista, di chiamarsi Diego in onore del grande Maradona"