Lobotka-Napoli, Tuttosport: l'arrivo da Gattuso è questione di giorni. La tifoseria del Celta non gradisce la cessione del calciatore

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di TuttoSport scrive sul calciomercato del Napoli: "E’ di rientro dagli Usa il ds Giuntoli (ha trascorso il Capodanno a New York) per provare a sbrogliare la matassa Lobotka e chiudere finalmente la trattativa per l’arrivo del centrocampista tanto richiesto da Gattuso. Oggi è atteso a Madrid per raggiungere il caposcout Micheli e cercare con il presidente del Celta Vigo, Carlos Mourino, la soluzione a un affare avviato ormai da un mese. Ma quanto manca per l’annuncio? In Galizia le voci sono contrastanti. C’è chi, come il Mondo Deportivo, annuncia il completamento ormai prossimo dell’operazione, mentre per il Diario As l’affare non si farà alle cifre prospettate dal Napoli. Il Celta Vigo si rifiuterebbe di cedere uno dei calciatori-simbolo della formazione, se non per almeno 30 milioni di euro, mentre il Napoli non si sposterebbe da un ammontare di 20 milioni complessivi, con l’aggiunta di qualche piccolo bonus. La realtà probabilmente è un’altra. Di certo c’è che Jasurek, l’agente del 25enne nato a Trencin, ha da tempo con il Napoli un accordo quinquennale indicizzato da una base di 2 milioni di euro e, probabilmente, anche il presidente del Celta è a un passo dall’annunciare una cessione che non sarebbe presa bene dalla tifoseria della squadra in piena zona retrocessione (è terzultima con 10 sconfitte in 18 gare) nella Liga spagnola. Ciò nonostante, l’arrivo di Lobotka a Napoli dovrebbe essere una questione di giorni, così da consegnare a Gattuso un centrocampista per integrare l’organico attuale".