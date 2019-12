Sportitalia - Lobotka vuole il Napoli, Torreira considerato incedibile dall'Arsenal

Calciomercato Napoli - Il mercato del Napoli è appena iniziato, Gattuso ha chiesto alla società un centrocampista che possa rinforzare tatticamente il suo 4-3-3. Il diesse Giuntoli continua a sondare vari profili per scegliere quello giusto alla piazza partenopea. Il giornalista Alfredo Pedullà ha scritto un tweet sugli ultimi aggiornamenti in casa Napoli. Il nome del momento è quello di Stanislav Lobotka, che già in passato è stato vicino al club azzurro, in particolare nell'estate del 2018, quando poi a Napoli arrivò Fabian dopo la cessione di Jorginho. Torreira e Paredes gli altri nomi, ma complicati, per rinforzare il reparto di centrocampo della SSC Napoli. Il primo dichiarato quasi incedibile dall'Arsenal con l'arrivo di Arteta. Il secondo, invece, al PSG percepisce un ingaggio troppo elevato e potrebbe rientrare in uno scambio con la Juventus con Emre Can per tornare in Serie A dopo il suo passato alla Roma.

Lobotka-Napoli, gli aggiornamenti di Sportitalia