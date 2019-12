Lobotka-Napoli, CorSport: nei prossimi giorni summit tra Celta ed emissari di De Laurentiis! Gli spagnoli aprono alla cessione

Calciomercato Napoli - Per liberare Stanislav Lobotka non serviranno i 50 milioni di euro della clausola rescissoria inserita nel suo contratto. La Ssc Napoli non ha mai avuto l’intenzione di pagarli, però il fatto è che il Celta Vigo ha aperto alla cessione per una cifra inferiore: 30-35 milion, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Lobotka-Napoli, le ultime