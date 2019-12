Lobotka-Napoli, Sky conferma: c'è già la bozza d'accordo per il contratto

Calciomercato Napoli. Il nome di Stanislav Lobotka continua ad essere in pole position per il ruolo di regista nel Napoli di Gattuso. Le parti continuano a trattare in attesa di trovare l'accordo definitivo per l'arrivo dello slovacco all'ombra del Vesuvio.

Stanislav Lobotka

Lobotka al Napoli, le ultime da Sky

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro avrebbe già una bozza d'accordo con gli agenti dello slovacco: quattro o cinque anni di contratto a due milioni a stagione. Manca invece l'intesa con il Celta Vigo per l'acquisto del classe '94.