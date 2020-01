Lobotka-Napoli, Tuttosport: il Celta rifiuta 20mln, Giuntoli alza l'offerta per convincere gli spagnoli! I dettagli

CALCIOMERCATO NAPOLI - Il colpo numero due del Napoli è quello corteggiato da più di un anno, Stanislav Lobotka. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport in un focus a firma di Raffaele Auriemma.

"Martedì mattina il ds Giuntoli ha avuto l’ennesimo incontro a Milano con i suoi agenti, per fare il punto di una trattativa ancora in bilico, perché il Celta Vigo non intende cedere il proprio gioiello per una cifra che sia troppo inferiore alla clausola da 50 milioni. Il club galiziano ha rispedito al mittente la proposta da 20 milioni (bonus inclusi) e ieri il Napoli ha alzato la posta fino a 21,5 milioni, per avere il sì del presidente Mourino. Il Napoli si fa forte anche della volontà del 25enne slovacco, spedito in tribuna nell’ultima sfida contro l’Osasuna, con il quale ha trovato da tempo un accordo di 4 anni e mezzo, anche a lui per una somma di 2 milioni a salire"