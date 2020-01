Lobotka, l'ufficialità non arriva a causa della lista Serie A completa! Si attende una cessione, la situazione

Ultimissime Calcio Napoli - Stanislav Lobotka, visite mediche positive ma manca ancora l'ufficialità. Il motivo? Alcune questioni burocratiche come rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. In particolare c'entrerebbe la questione della lista Serie A di cui vi abbiamo parlato anche ieri.

Lobotka e il mancato annuncio della SSC Napoli: il motivo

Ecco quanto si legge dal quotidiano: