Lobotka, l'agente: "Avevamo un accordo col Barcellona! Per ora tutto bloccato, torna a Napoli"

Calcioercato Napoli, ultimissime notizie dalla Slovacchia! Branislav Jasurek, agente del centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka, ha rilasciato un'intervista a RTV, confessando pubblicamente di aver avviato una trattativa con il Barcellona.

Queste le parole dell'agente di Lobotka a proposito del Barcellona

"Avevamo un accordo con il Barcellona, poi hanno cambiato allenatore. Al momento la situazione non è molto chiara, anche perché il Barcellona ha dei problemi finanziari e l'operazione per acquistare Lobotka è stata congelata. La trattativa però non definitivamente saltata e la situazione può ancora evolversi. Ormai tutti conoscono Lobotka, a Barcellona, a Madrid e in Premier League.