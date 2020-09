Lo scambio Milik-Under con la Roma rischia di saltare! Per la Gazzetta è tutto legato ad un terzo giocatore

Ultime mercato Napoli - Fali Ramadani, il manager di Koulibaly, è impegnato in un’altra trattativa che interessa il Napoli e che riguarda Cengiz Under come racconta la Gazzetta dello Sport:

"L’esterno della Roma resta l’obiettivo per sostituire Callejon, nell’affare c’è di mezzo pure Milik che si sarebbe detto pronto a trasferirsi nella capitale, dove gli verrebbe riconosciuto uno stipendio di 4,5 milioni per i prossimi 4 anni. Il tutto è legato alla cessione di Dzeko: la Juventus si è spinta fino a Luis Suarez. Se qualcosa non si sblocca, c’è il rischio che tutto resti invariato, nel senso che Dzeko resterà alla Roma"